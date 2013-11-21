"الصحة النفسية" تطلق أسبوع التوعية بـ"فرط الحركة" لدى الأطفال

تطلق الأمانة العامة للصحة النفسية، حملة أسبوع التوعية باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، تحت شعار (دى لا شقاوة ولا إهمال.. دى فرط حركة ونقص انتباه)، وذلك بمقر نادى الصيد المصرى بالدقى.

وتهدف الحملة التى تقوم بها إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، لمساعدة الأباء والمعلمين والأطباء للتعرف على أعراض الاضطراب، من أجل إعطاء الأطفال المصابين به فرصة للتشخيص المبكر، حيث تنفذ الحملة هذا العام فى 8 محافظات وهى "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والقليوبية وبنى سويف والدقهلية وأسيوط".

ويشارك فى الحملة عدد من الجهات المعنية، وهى الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، والمجلس القومى للصحة النفسية، والإدارة المركزية للخدمات المركزية والعلاقات الثقافية بوزارة التربيه والتعليم، وعدد من المدارس المصرية التابعة لليونسكو، وكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية وبنى سويف وحلوان، بجانب مركز الطب النفسى للمرأة والطفل والمراهق بكلية طب بنات جامعة الأزهر، والمركز القومى للبحوث، ومكتبة الإسكندرية، والجمعية المصرية لطب الأطفال، ونادى الصيد المصرى.