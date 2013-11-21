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«ليبرمان»: يستحيل التوصل لتسوية أمنية أو سياسية مع فلسطين

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«ليبرمان»: يستحيل التوصل لتسوية أمنية أو سياسية مع فلسطين «ليبرمان»: يستحيل التوصل لتسوية أمنية أو سياسية مع فلسطين

أكد وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيجدور ليبرمان، استحالة التوصل إلى تسوية أمنية أو سياسية مع الجانب الفلسطيني، «دون تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية» على حد قوله.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «ليبرمان» خلال مؤتمر عقد في سديروت، الأربعاء، قوله إنه «لا يعقل قلب الأمور رأسا على عقب، بحيث تتم مناقشة التسوية السياسية قبل النظر في إنجاز تسويات اقتصادية وأمنية».

وأضاف «ليبرمان» أن «رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، له مشكلة فيما يخص الشرعية لأنه لم ينتخب داخل المناطق ولا يمثل سكان قطاع غزة».

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