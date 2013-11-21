جامعة القاهرة تطلق أول مجلة دولية متخصصة فـى بحوث العلوم الإنسانية

أعلنت جامعة القاهرة عن توقيعها اتفاقية مع أكاديمية البحث العلمى، لإصدار ونشر أول مجلة دولية باسم الجامعة متخصصة فى العلوم الإنسانية والاجتماعية، تحت اسم المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية (JHR) وربطها بقواعد البيانات والمعلومات العالمية، وذلك بالتعاون مع دار السيفير للنشر بهولندا.

وتعتبر المجلة ثانى مجلة دولية تصدر باسم جامعة القاهرة فى المحافل الدولية بعد مجلة البحوث العلمية المتقدمة (JAR)، والتى بدأت فى الظهور فى يناير عام 2010 وتصدر مرتين سنوياً.

ووقع الاتفاقية مع أكاديمية البحث العلمى الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، حيث أكد أهمية التواجد البحثى لجامعة القاهرة فى المحافل الدولية فى كل المجالات البحثية، بما فى ذلك قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية لمواكبة النمو الهائل فى البحوث العلمية فى هذا المجال، ولزيادة قدرة جامعة القاهرة التنافسية فى التصنيفات الدولية للجامعات وتحسين ترتيبها العالمى.

وأسند "نصار" رئاسة تحرير المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية والإنسانية إلى الدكتور محمد عثمان الخشت مدير مركز اللغات الأجنبية والترجمة بالجامعة، الذى أشار إلى أنه تم اختيار لجنة تحرير من العلماء المتخصصين كأعضاء فى اللجنة الاستشارية للمجلة، ويقوم بالتحكيم بها محكمون دوليون على مستوى عالٍ.

وأضاف الخشت، أنه من المتوقع صدور المجلة مع بداية عام 2014 لنشر البحوث الأصلية والمتميزة فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية باللغة الإنجليزية، لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فى جامعة القاهرة والجامعات المصرية والعربية والأجنبية، مع إتاحة نافذة على شبكة المعلومات الدولية، يتم من خلالها استلام الأبحاث المقدمة من الباحثين والعلماء.

وأشار الخشت إلى أنه سيتم إخضاع المجلة للمعايير الدولية للنشر فى المجالات البحثية المختلفة، مثل علوم اللغة والأدب والاقتصاد والقانون وإدارة الشركات وعلم الجريمة والدراسات المتعلقة بالتنمية، وعلم المعلومات والعلاقات الدولية والإعلام والعلوم السياسية والدراسات السكانية وغيرها مع تعزيز الدراسات المتعددة والبينية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتقوم المجلة بنشر البحوث الأصلية والمتميزة باللغة الإنجليزية، وسوف تصدر المجلة فى نسخة مطبوعة ونسخة إلكترونية.