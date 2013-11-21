"تربية بنى سويف" تنظم ندوة عن "القيم فى عصر العولمة"

نظمت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى، ندوة بكلية التربية بعنوان "القيم فى عصر العولمة"، حاضر فيها الشيخ عبد الرحمن محمد عرفان عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمود أحمد نصر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزام عبد النبى مدير وحدة الجودة بالكلية.

وتناولت الندوة مجموعة من القيم التى أفرزتها العولمة وانعكاساتها على المجتمع المصرى، وكيفية التعامل معها، كما تناولت عدة نقاط أهمها التغيرات التى طرأت على قيم المجتمع وكيفية مواجهتها، من خلال التسلح بآيات القرآن الكريم والسنة النبوية، للتغلب على الصورة السيئة للعولمة، وعرضت للعديد من القيم التى أفرزتها العولمة وانعكاساتها على المجتمع المصرى، وكيفية التعامل معها.