أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تربية بنى سويف" تنظم ندوة عن "القيم فى عصر العولمة"

Google+ Print
"تربية بنى سويف" تنظم ندوة عن "القيم فى عصر العولمة" "تربية بنى سويف" تنظم ندوة عن "القيم فى عصر العولمة"

نظمت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى، ندوة بكلية التربية بعنوان "القيم فى عصر العولمة"، حاضر فيها الشيخ عبد الرحمن محمد عرفان عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمود أحمد نصر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزام عبد النبى مدير وحدة الجودة بالكلية.

وتناولت الندوة مجموعة من القيم التى أفرزتها العولمة وانعكاساتها على المجتمع المصرى، وكيفية التعامل معها، كما تناولت عدة نقاط أهمها التغيرات التى طرأت على قيم المجتمع وكيفية مواجهتها، من خلال التسلح بآيات القرآن الكريم والسنة النبوية، للتغلب على الصورة السيئة للعولمة، وعرضت للعديد من القيم التى أفرزتها العولمة وانعكاساتها على المجتمع المصرى، وكيفية التعامل معها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365