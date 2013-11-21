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بالفيديو| للمرة الثانية.. عمرو أديب: ONtv هي CNN مصر وتنقل الحدث لحظة وقوعه

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بالفيديو| للمرة الثانية.. عمرو أديب: ONtv هي CNN مصر وتنقل الحدث لحظة وقوعه بالفيديو| للمرة الثانية.. عمرو أديب: ONtv هي CNN مصر وتنقل الحدث لحظة وقوعه

أشاد الإعلامي عمرو أديب، مُقدم برنامج “القاهرة اليوم”، على قنوات “أوربت”، بمجموعة قنوات ONtv؛ وذلك لتميزها في تغطية كافة الأحداث بمختلف أنحاء الجمهورية بالصوت والصورة لحظة وقوعها.

وقال “أديب”، خلال حلقة الأربعاء، من برنامجه، إن مراسلي ONtv يعملون بكفاءة ومهنية عالية ومتواجدين في كل مكان، لينقلون الحدث لحظة وقوعه مباشرًة بالصوت والصورة، مُشبهًا القناة بـ CNN .

وعرض “أديب”، خلال الحلقة، مشاهد الاشتباكات التي شهدتها المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، نقلًا عن قناة ONtv Live.

وكان “أديب”، وَصَف قنوات ONtv، بـ CNN، في 14 أغسطس الماضي، عقب قيام القناة ببنقل بث مباشر لعملية فض إعتصامي رابعة والنهضة.

يُشار إلى أن العديد من القنوات تقوم ببث الصورة مباشرة، نقلًا عن قنوات ONtv، مثل أوربيت والتحرير وعدد من القنوات المصرية الفضائية الأخرى.

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أونا

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