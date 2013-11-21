رئيس قطاع التعليم الفنى يبحث أزمة "مبارك كول" بالحوامدية

يتوجه، اليوم الخميس، الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتور على الألفى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى إدارة الحوامدية التعليمية، للوقوف على ملابسات مشكلة مدرسة مبارك كول للتعليم الفنى حول ما أثير من نقل مقر قسم شرطة الحوامدية إلى المدرسة، دون إذن الوزارة.

قال هلال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم إبلاغ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، للوقوف على حقيقية الواقعة، مشيراً إلى أن قانون التعليم لا يسمح باستخدام المنشأة التعليمية، إلا فيما يتعلق بأغراض العملية التعليمية فقط، مؤكداً أن المدارس تعانى من كثافات شديدة، وليس بها أى فراغات تسمح بذلك عوضاً على مخالفة ذلك للقواعد القانونية.

ووكان اتحاد طلاب الحوامدية عقد لقاءً مع محمود تمام مدير الإدارة، لبحث المشكلة، حيث قال الطالب عبد الله أشرف أمين اتحاد طلاب الإدارة إن عدداً من المسئولين وافقوا على تحويل 3 أدوار من المدرسة إلى قسم شرطة الحوامدية، على رأسهم منير محمود رئيس مجلس المدينة.