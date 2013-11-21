أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس قطاع التعليم الفنى يبحث أزمة "مبارك كول" بالحوامدية

Google+ Print
رئيس قطاع التعليم الفنى يبحث أزمة "مبارك كول" بالحوامدية رئيس قطاع التعليم الفنى يبحث أزمة "مبارك كول" بالحوامدية

يتوجه، اليوم الخميس، الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتور على الألفى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى إدارة الحوامدية التعليمية، للوقوف على ملابسات مشكلة مدرسة مبارك كول للتعليم الفنى حول ما أثير من نقل مقر قسم شرطة الحوامدية إلى المدرسة، دون إذن الوزارة.

قال هلال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم إبلاغ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، للوقوف على حقيقية الواقعة، مشيراً إلى أن قانون التعليم لا يسمح باستخدام المنشأة التعليمية، إلا فيما يتعلق بأغراض العملية التعليمية فقط، مؤكداً أن المدارس تعانى من كثافات شديدة، وليس بها أى فراغات تسمح بذلك عوضاً على مخالفة ذلك للقواعد القانونية.

ووكان اتحاد طلاب الحوامدية عقد لقاءً مع محمود تمام مدير الإدارة، لبحث المشكلة، حيث قال الطالب عبد الله أشرف أمين اتحاد طلاب الإدارة إن عدداً من المسئولين وافقوا على تحويل 3 أدوار من المدرسة إلى قسم شرطة الحوامدية، على رأسهم منير محمود رئيس مجلس المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365