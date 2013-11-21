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بالصور.. سلسلة ندوات عن حماية البيئة لطلاب المدارس بالوادى الجديد

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قال الدكتور أشرف سالم، مدير محمية الجلف الكبير بالوادى الجديد، إن إدارة شئون البيئة، تنظم سلسلة ندوات عن حماية البيئة الطبيعية بعنوان المحميات الطبيعية فى .

وأوضح سالم أن تلك الندوات يتم عقدها تباعا بمدارس المحافظة للتعريف بأهمية الثروات الطبيعية والمحميات البيئية الموجودة بالمحافظة، ومنها محمية الجلف الكبير والصحراء البيضاء، ومحمية نيزك جبل كامل، بهدف توعية الطلاب بعلوم وواجبات العمل البيئى والتنوع الحيوى بمصر، وكيفية مواجهة المشكلات البيئية، وخاصة التلوث البيئى والاحتباس الحرارى وتأثيرهما على مكونات التنوع البيولوجى، ومشكلة المياه وطرق المحافظة عليها.

وأضاف أن الدورات التدريبية تهدف إلى تصميم إستراتيجية لتقوية العلاقات بين العمل البيئى، بالاشتراك مع فئات الجمهور المختلفة كطلاب المدارس، وأولياء الأمور والمعلمين وتقوية التنافس بين الطلاب، من خلال مسابقات بيئية وثقافية لا تزيد عن ساعة، ومنح المتسابقين جوائز مادية ومعنوية، وأيضا عمل دورى للفرق المشاركة من الطلاب فى تلك الندوات.

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