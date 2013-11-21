"فيتامين شوب" سلسلة من محلات لبيع المكملات الغذائية فى 37 دولة

تعود أصل كلمة فيتامينات إلى كلمة "فيتا" وهى كلمة لاتينية تعنى الحياة وحرفت حتى أصبحت فيتامينات، والأخيرة عبارة عن مجموعة من العناصر الضرورية لحياة الإنسان، ويحتاج الجسم إلى الفيتامينات لأداء الوظائف الحيوية، حيث تؤثر على نشاط وحركة الإنسان، ويحتاج الجسم إلى ما يقرب من 19 نوعا من فيتامين الأساسية، ويحتاج الجسم لكميات معينة منه تتراوح الكميات ما بين 6 إلى 60 مللجرام يوميا.

ويرجع اهتمام العالم بالأنواع المختلفة من الفيتامينات والمكملات الغذائية لدرجة أنه سلسلة من المحلات المهتمة فقط بتوفير المكملات الغذائية للإنسان من خلال توفيرها فى هيئة كبسولات هلامية أو كبسولات للمضغ، أو كبسولات عادية، وأطلق على هذه المحلات اسم "فيتامين شوب".

وأنشئت "فيتامين شوب"، عام 1977 عام 1977 وهو متجر خاص بالمكملات الغذائية والفيتامينات اللازمة للجسم، بدء هذا المحل بنيو يورك، ثم أصبح له أكثر من 160فرع فى 18 ولاية، ثم أصبح له أكثر من 500 فرع على مستوى العالم، لكنه للأسف لم يصل إلى مصر حتى الآن، وأصبح له مواقع اليكترونية فى حوالى 37 دولة، وتوفر أكثر من 8000 نوع من الفيتامينات، وتبيع أكثر كم 20.000 نوع مختلف من المكملات الغذائية على الإنترنت.

وحسب الموقع الرئيسى لـ"فيتامين شوب" فإن الموقع يدخله الآلاف يوميا إلى موقع فيتامين شوب لتحسين حياتهم الصحية من خلال تعويض ما ينقصهم من مكملات غذائية، وتقوم المحلات أيضا بتوعية لعملاء بأهمية الفيتامينات، ويحتوى الموقع على أكثر من 10.000 معلومة، بالإضافة إلى أن الموقع يعطى عددا من الدورات العلمية وإعطاء شهادات معتمدة سواء للأشخاص المهتمين بالتعرف على فوائد الفيتامينات العامة، وحتى بالنسبة للشركات الأخرى التى تعمل بنفس المجال.