وزير التنمية: إصدار5ملايين بطاقة ذكية خلال 3 أشهر لمنع تهريب الوقود

أكد الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، أن الوزارة تقوم بالعمل مع وزارتى المالية والبترول من أجل إصدار كروت البنزين لمنع تسربه والقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أن المالية والبترول قاموا بإنهاء مرحلة خروج سيارات النقل الخاص بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات البنزين، عن طريق كارت خاص وتسليمه بكارت آخر لمنع تسريبه.

وأشار خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على شاشة "سى بى سى" الفضائية، أنه جار تسليم 5 ملايين بطاقة ذكية لأصحاب السيارات، خلال الثلاثة أشهر المقبلة لمنع تسرب المواد البترولية والقضاء على السوق السوداء، إلى جانب وجود نظام ذكى بالمحطات يمنع ذهاب البنزين لغير مستحقيه عن طريق الكروت الذكية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه من غير الوارد دفع أى رشوة داخل المرور لكى يتم تخفيض المخالفات، نظرا لأن هناك نظام ذكى يتم تطبيقه داخل نيابات المرور للقضاء على الرشوة، مؤكداً أنه لن يتم إصلاح الجهاز الإدارى داخل مصر بين يوم وليلة، وأن الأمر يحتاج إلى 5 سنوات لكى يتم القضاء عليه نهائياً.