نشطاء يتداولون صورة الطالب المتوفى خلال اشتباكات جامعة الأزهر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لطالب مصاب بطلقات خرطوش بالرقبة، وقالوا إنها صورة للطالب الذى توفى منذ قليل خلال الاشتباكات.

وذكر النشطاء أن الطالب المصاب يدعى عبدالغنى محمد محمود، وهو طالب بكلية الطب جامعة الأزهر الفرقة السادسة.

يأتى ذلك بعد أن أكد الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، لـ"اليوم السابع"، وقوع حالة وفاة باشتباكات المدينة الجامعية لجامعة الأزهر لطالب فى الفرقة السادسة بكلية الطب، وأن الطالب تم نقله بسيارة الإسعاف التابعة للجامعة، ومرجح أنه تم نقله لمشرحة زينهم.

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