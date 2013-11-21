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تناول الخضروات والزبادى مهم للحصول على هضم صحى

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تناول الخضروات والزبادى مهم للحصول على هضم صحى تناول الخضروات والزبادى مهم للحصول على هضم صحى

كيف تتمتع بهضم صحى وكيف تقى نفسك من المشاكل الصحية التى قد تنجم عن سوء الهضم؟ كلها مشاكل قد ترد لذهنك، ولكنك قد لا تجد إجابة لها، لذا يقدم دكتور أحمد بيبرس خبير التغذية مجموعة من النصائح الطبية، للتغلب على مشاكل سوء الهضم.

يقول بيبرس تتمثل تلك النصائح فى تناول الطعام فى أوقات محددة، لأن الجهاز الهضمى يتأقلم على اتباع نظام غذائى معين، وهذا الأمر يتيح للجهاز الهضمى نوع من الراحة، تمكنه من التأقلم على الغذاء، ويساعده على الهضم، مع ضرورة مضغ الطعام جيدا، لأن هذا الأمر يزيد من الإنزيمات التى تساعد على الهضم.

وأضاف أن من الأخطاء الشائعة أثناء تناول الوجبات الإكثار من شرب الماء، لأن ذلك الأمر يقلل من إنزيمات الهضم، فشرب الماء يجب أن يكون قبل الأكل بنصف ساعة، حتى لا يؤثر ذلك على الهضم، ويمكن تناول الماء بعد وجبات الأكل بنصف ساعة، وبذلك نضمن الحصول على أكل صحى سهل الهضم.

ومن الأمور المهمة عدم الإقبال على تناول الحلويات، بعد الأكل مباشرة حتى لا يضر ذلك بعملية الهضم مع الإكثار من تناول اللبن والزبادى، لأنها مصادر أساسية للبروبايوتكس التى تساعد على الهضم والإكثار من تناول الخضروات الورقية والفاكهة.

ومن الأمور الضارة النوم عقب الأكل مباشرة، فهذا يعوق عملية الهضم ويسبب الانتفاخات، والحرص على ممارسة الرياضة باستمرار، وكل تلك النصائح مفيدة للمساعدة فى عملية الهضم.
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