مدير أمن الدقهلية يزور أسرة أمين شرطة استشهد بكمين بورسعيد

أوفد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اللواء سامى الميهى مدير أمن الدقهلية، للتوجه إلى أسرة الشهيد أمين شرطة "محمد أحمد عبدالله المرسى"، بقرية ميت محسن مركز ميت غمر، نيابة عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لتقديم واجب العزاء لأسرة أمين الشرطة، والذى استشهد أثناء تواجده بخدمة الكمين الأمنى بالطريق الصحراوى (بورسعيد- الإسماعيلية)، وأثناء مباشرة الأعمال اقتحمت السيارة رقم (10658 نقل بورسعيد) الكمين وتبين أنها مملوكة لأحد المصانع.. ونجم عن ذلك استشهاده.

ووجه الوزير الاهتمام بأسرة الشهيد وتلبية جميع احتياجاتهم وأن الوزارة لا تألو جهدا فى توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء وأبنائهم.