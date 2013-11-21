عبدالله بن زايد يوجه بتوزيع الإسعافات الأولية على متطوعي «ساند»

وجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، فريق عمل مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، باتخاذ الترتيبات اللازمة لتزويد كافة متطوعي البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ "ساند" بكافة أدوات الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي، بحيث يتم الاحتفاظ بهذه الأدوات الضرورية في منازلهم وسياراتهم، وليتم استخدامها في حالات الطوارئ وعند الضرورة.

مبادرة

وتهدف هذه المبادرة لرفع جاهزية متطوعي ساند، ممن حصلوا على التدريب المتقدم في مجال الاستجابة للحالات الطارئة، واستعدادهم لمواجهة مواقف الأزمات أو الحالات الطارئة، أينما كانوا، وفي أي وقت ممكن حال حدوثها.

وتأتي هذه المبادرة للبناء على الإنجاز الذي حققته المواطنة شريفة محمد البلوشي، وهي مدرب وقائد في فريق " ساند" التطوعي، مطلع الشهر الجاري؛ حيث تمكنت البلوشي من إنقاذ حياة أربعة أشخاص من جنسيات آسيوية، تعرّضوا لحادث مروري في شارع الشيخ خليفة بن زايد بالمنطقة الشرقية، حيث سارعت البلوشي إلى مكان الحادث، لمساعدة المصابين، مستفيدة من التدريبات التي تلقتها مع برنامج "ساند" في إسعاف المصابين، وإنقاذ حياتهم. وتنفيذاً لتوجيهات سموه، اجتمعت لجان العمل المختصة في برنامج "ساند" لمناقشة خطة العمل، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتأمين أدوات الإسعافات الأولية، وتوزيعها على آلاف المتطوعين في برنامج "ساند".

دعم

وقالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لدائرة البرامج في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب: "إن هذه المبادرة سوف تسهم في تقوية جاهزية متطوعي برنامج "ساند" الموجودين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز استعدادهم للاستجابة للمواقف الطارئة من خلال تقديم المساعدة ودعم سلطات الإغاثة عند الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات".

يشار إلى أن برنامج "ساند" هو برنامج وطني تطوعي فريد من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستجابة للطوارئ، وقد تم تطويره وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويعتبر برنامج "ساند" أحد أهم برامج مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.