سعود المعلا يطلع على استعدادات افتتاح مستشفى خليفة في أم القيوين

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على استعدادات الافتتاح الرسمي لمستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين، وذلك بعد اكتمال جميع مرافقه.

ويعد مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، بكافة إمارات الدولة في القطاع الصحي، والتي تؤكد حرص واهتمام سموه على توفير خدمات علاجية متنوعة للمواطنين في مختلف المناطق.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين، أمس بالديوان الأميري، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وفد وزارة شؤون الرئاسة الذي ضم حسن العلكيم الزعابي مدير عام المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، وسلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة للخدمات المساندة، والدكتور عبدالهادي الاحبابي نائب المدير العام للمكتب الطبي، والخبير هيثم عرار خبير مؤشرات الأداء وإدارة مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين.

وقام الوفد بإطلاع صاحب السمو حاكم أم القيوين على اكتمال جميع المرافق الطبية والصحية بالمستشفى تمهيداً للافتتاح الرسمي له في الثاني من ديسمبر.

وقال مدير عام المكتب الطبي إن المستشفى سيستقبل جميع حالات الطوارئ والمرضى المحولين من الرعاية الصحية الأولية إلى العيادات التخصصية في المستشفى، كما أن المستشفى تم تشييده بأعلى المواصفات العالمية.

205 أسرة

وقال سلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة للخدمات المساندة إن المستشفى يضم 205 أسرّة موزعة على عدة أجنحة مختصة، إضافة ألى خدمات علاجية مختلفة لأهالي أم القيوين. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلي مدير الديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.