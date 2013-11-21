«تويتر» يبحث الشراكة مع «مؤسسة دبي للإعلام» و«البيان»

زار وفد من شركة "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، مكون من كيتي جاكوب ستانتون، نائب الرئيس للاستراتيجية الدولية، و كامرون وولكر رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة، وأحمد أبو عمو رئيس الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقر صحيفة البيان، حيث التقى أحمد الحمادي المدير التنفيذي الإداري لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، وموزة فكري مديرة التحرير الإلكتروني، وخديجة اليوسف مديرة التسويق، وإيدور تشان مدير تحرير موقع إمارتس 24 /7. وجرى خلال اللقاء الذي يعد الأول من نوعه من قبل شركة " تويتر" إلى صحيفة في المنطقة، بحث علاقات التعاون بين مؤسسة دبي للإعلام وتويتر، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الطرفين.

وخلال اللقاء قدم الوفد عرضاً لآخر التطورات والاتجاهات المستقبلية، مستعرضاً بعض الإحصاءات المهمة حول مسيرة تويتر، وأوضح أن هناك أكثر من 230 مليون "مستخدم نشط "، للشبكة الاجتماعية الأكثر تأثيراً حالياً حول العالم، 60 منهم يستخدمون تويتر عبر الموبايل، وتزيد هذه النسبة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أنه يتم حالياً نشر مليار تغريدة كل يومين، مؤكداً أن " تويتر" شبكة عالمية بامتياز، ذلك أن نسبة مستخدمي الشبكة خارج الولايات المتحدة، تبلغ نحو 76في المئة مقابل 24 في المئة فقط داخل أميركا.

تعزيز

ودعا الوفد إلى ضرورة تعزيز استخدام " تويتر" من قبل صحافيي مؤسسة دبي للإعلام، مشيراً إلى أن 82 في المئة من صفيي " بي بي سي "، يستخدمون الشبكة، ويعتمدون عليها في صناعة أخبارهم، ونشرها، وأن 92 في المئة منهم نشطون بشكل دائم على تويتر. وأكد أن رؤيتهم الاستراتيجية لمستقبل تويتر، تتركز على أن يكون "عالمياً، نقالاً، اجتماعياً"، وهو ما تؤكده الإحصاءات السابقة.

وقد اتفق الجانبان على الدخول في شراكة حقيقة في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال التدريب والإعلان وتبادل الخبرات، بما يسمح بدمج "تويتر"، كأداة رئيسة في صناعة المحتوى لدى مؤسسة دبي للإعلام، ونشره، بما يخدم أهداف المؤسسة الاستراتيجية.

بعد ذلك قام الوفد بجولة في صالة محمد بن راشد آل مكتوم، أول صالة تحرير بلا ورق في المنطقة، حيث استمع إلى شرح عن آلية العمل، مبدياً إعجابه بهذا التحول العظيم، الذي قامت به "البيان"، واطلع على موقع البيان الإلكتروني والخدمات الرقمية، التي يقدمها، وآليات العمل خصوصاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها شبكة تويتر .