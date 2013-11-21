عمار النعيمي يشارك بإعداد أكبر «موزاييك» في العالم

شارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان في إعداد "أكبر موزاييك في العالم من حيث المساحة "، يضم بطاقات تهنئة تشكل شعار "روح الاتحاد"، فيما تنتجه حالياً دائرة التنمية السياحية في عجمان، ضمن احتفالات الإمارة باليوم الوطني الـ 42 للدولة.

كما شارك في الفعالية التي تسعى بها دائرة التنمية السياحية إلى إدراج الإمارة في موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، كل من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

مكانة

وقال فيصل أحمد النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان رئيس لجنة احتفالات اليوم الوطني في الإمارة، إن الدائرة وضمن جهودها لترسيخ المكانة السياحية للإمارة، تحرص على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتخليد ذكرى الآباء المؤسسين، عبر فعالية كبرى،تبرز دور عجمان في الترويج لشعار روح الاتحاد.

وأضاف أن موظفي دائرة التنمية السياحية بدأوا في مشاركة موظفي دوائر ومؤسسات حكومة عجمان،في تعبئة أكثر من أربعة آلاف بطاقة تهنئة، تعبر عن حب الوطن والولاء للقادة، لافتاً إلى أن من يرغب في المشاركة من الجمهور عليه التوجه لمقر الدائرة، لتعبئة بطاقة يتم إدراجها في مشروع الموزاييك، بحد أقصى يوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.

النموذج

وبين رئيس لجنة فعاليات اليوم الوطني في إمارة عجمان، أن إدارة موسوعة غينيس أبلغت الدائرة رسمياً، أن الرقم القياسي تم تحقيقه في الرابع من نوفمبر الجاري من قبل مواطني مدينة توميوكا اليابانية، حيث تم تشكيل موزاييك بمساحة 110 أمتار مربعة، وهو الرقم الذي تسعى الدائرة لكسره.

وأوضح أن شكل الموزاييك سيكون عبارة عن نموذج لأحجية كبيرة "بازل"، يتم خلاله تركيب عدد، يتراوح بين 37 و 49 من الألواح الخشبية، ثم تلصق عليها قطع الموزاييك المزينة ببطاقات التهنئة.