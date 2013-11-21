الآلاف يشيعون جنازة شهيد الغدر بسيناء بمدينة القنطرة غرب

شيع منذ قليل الآلاف من أهالى مدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، جنازة الشهيد صديق فتحى قنديل من مسجد النور بالقنطرة غرب بالإسماعيلية فور وصولها من معسكر الجلاء بالإسماعيلية، وطافت الجنازة عددًا من شوارع المدينة،

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب بالسيارات وسط ترديد عبارات منها "حسبى الله ونعم الوكيل ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

شارك فى تشييع الجنازة، لفيف من القيادات بالإسماعيلية من بينها ماهر راشد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من القيادات العسكرية والشعبية والأمنية.

هذا وتتجه الجنازة حاليًا إلى المقابر بطريق الإصلاح الصالحية، لدفن جثمان الشهيد، حيث يعيش أقاربه.

يذكر أن المجند صديق فتحى استشهد اليوم، خلال العملية الإرهابية بمنطقة الشلاق بشمال سيناء، والتى راح ضحيتها أحد عشر جنديًا، وأصيب خمسة وثلاثون آخرون.