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“كفر طنبدى” بالمنوفية تشييع أحد شهداء حادث العريش

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“كفر طنبدى” بالمنوفية تشييع أحد شهداء حادث العريش “كفر طنبدى” بالمنوفية تشييع أحد شهداء حادث العريش

الشهيد محمد ابراهيم وشقيقه حسام

 

شيع المئات من أهالي قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم جنازة الشهيد ” محمد ابراهيم عبد العظيم شاهين ” بعد إنتظار لساعات طويلة حتى وصول الجثمان من مطار ألماظة.

وقال جمال عم الشهيد “اقولك اية حسبنا الله ونعم الوكيل” ، محمد فى الجيش منذ عام تقريبا وكان يقف مع والده فى المطعم الخاص بالسندوتشات وحاصل على دبلوم زراعة “.

فيما أكد مصطفى ابراهيم “شقيق الشهيد ” أن شقيقه كان ينوى الخطوبة ويبحث عن شريكة حياته بعد إنتهائه من الخدمة العسكرية قائلا “منهم لله اللى عملوا كدا “.
> ووسط حالة من الصراخ والعويل دخلنا الى منزلة حيث كانت تجلس والدتة الحاجة سعاد تبكي أبنها الشهيد حيث قالت ” منهم لله الكفرة اللي بيحرقوا قلبنا على ولادنا ابني مالوش في اي حاجة وغلبان قتلوه ليه دا كان جاي الاجازة دي علشان نخطبله حسبنا الله ونعم الوكيل”
> فيما تجمع المئات من أهالي القرية أمام مسجد ” القصاص ” بمدخل القرية متوعدين بالانتقام من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومتهمينهم بأنهم وراء الأحداث الارهابية التى تشهدها البلاد .

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