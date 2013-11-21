“كفر طنبدى” بالمنوفية تشييع أحد شهداء حادث العريش

شيع المئات من أهالي قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم جنازة الشهيد ” محمد ابراهيم عبد العظيم شاهين ” بعد إنتظار لساعات طويلة حتى وصول الجثمان من مطار ألماظة.

وقال جمال عم الشهيد “اقولك اية حسبنا الله ونعم الوكيل” ، محمد فى الجيش منذ عام تقريبا وكان يقف مع والده فى المطعم الخاص بالسندوتشات وحاصل على دبلوم زراعة “.

فيما أكد مصطفى ابراهيم “شقيق الشهيد ” أن شقيقه كان ينوى الخطوبة ويبحث عن شريكة حياته بعد إنتهائه من الخدمة العسكرية قائلا “منهم لله اللى عملوا كدا “.

> ووسط حالة من الصراخ والعويل دخلنا الى منزلة حيث كانت تجلس والدتة الحاجة سعاد تبكي أبنها الشهيد حيث قالت ” منهم لله الكفرة اللي بيحرقوا قلبنا على ولادنا ابني مالوش في اي حاجة وغلبان قتلوه ليه دا كان جاي الاجازة دي علشان نخطبله حسبنا الله ونعم الوكيل”

> فيما تجمع المئات من أهالي القرية أمام مسجد ” القصاص ” بمدخل القرية متوعدين بالانتقام من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومتهمينهم بأنهم وراء الأحداث الارهابية التى تشهدها البلاد .