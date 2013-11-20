5 خطوات لتعيش سعيدًا

من منا لا يحلم أن يكون سعيدًا، ويملك مفاتيح تحقيق سعادته، يقول الدكتور أحمد هارون مستشار الطب النفسى وعلاج الإدمان، إن السعادة ليست أمرا مستحيلا، بل لها قوانين، وبعض النقاط إذا أتقنتها أصبحت سعيدًا بالفطرة، ويمكن تحقيقها من خلال خمس خطوات.

> الخطوة الأولى، ثق فى الله، إن الكثيرين من العامة يفقدون القدرة على الاستمتاع بالحياة، بسبب القلق الذى ينتابهم من الغد، من العمل، من المستقبل، متناسين أن ما سيحدث فى الغد سيحدث سواء قلقنا أم لا، وكل ما علينا فعله هو أن نثق فى الله، من استشعر هذه القدرة الإلهية العظيمة التى لا حدود لها، لن تسيطر عليه الأوهام.

الخطوة الثانية، السعداء قدوتنا، فالكثير من الأشخاص الذين قدموا تضحيات إلى العالم من أجل إسعاد البشر كانوا هم أكثر الناس سعادة، ومن هؤلاء البشر الأنبياء والعلماء.

> أما الخطوة الثالثة، فهى ضرورة التخلص من القلق، إن القلق والاكتئاب من المشاعر الإنسانية الطبيعية، لذلك من الطبيعى أن تشعر بالقلق، ولكن لا يجب أن تجعل القلب يسيطر عليك.

الخطوة الرابعة، حسن من نفسك، لا يوجد على وجه الأرض إنسان بلا نواقص، ولكن ما يميز شخصا عن أخر هو محاولته التخلص من نواقصه وعيوبه، وتغيير عادته إلى الأفضل.

> أما الخطوة الخامسة فهى ثق بنفسك، وبأنك قادر على حل آى مشكلة، وإنك قادر على حلها، فالناجحون يحتفظون فى الأزمات والصعوبات بأمل لا يتزعزع وهذا الأمل هو سبب معاودة النجاح.