أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول التونة مرتين أسبوعياً يحميك من مخاطر القلب

Google+ Print
تناول التونة مرتين أسبوعياً يحميك من مخاطر القلب تناول التونة مرتين أسبوعياً يحميك من مخاطر القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، أحد أشهر وأعرق الجامعات فى العالم، عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن بعض الأطعمة التى تعزز صحتك، وتحميك من أحد أخطر الأمراض القاتلة.

وأشار الباحثون إلى أن تناول سمك التونة مرتين فى الأسبوع الواحد بشكل منتظم على مدى فترات طويلة يحد من خطر الوفاة الناجم عن أمراض القلب بنسبة 33%، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونه، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وكشفت النتائج أن دهون الأوميجا-3، والموجودة داخل الأسماك الغنية بالزيت مثل التونة والسالمون، تحميك من الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، والتى قد تكون قاتلة فى الكثير من الأحيان، وكما أسهمت تلك فى خفض ضغط الدم المرتفع والحد من ضربات القلب السريعة.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أسماك التونة ثلاث مرات أو أكثر بالأسبوع الواحد تنخفض فرص وفاتهم الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 50%، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون التونة أقل من مرة واحدة بالأسبوع.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً بأحد المقالات الطبية التى نشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365