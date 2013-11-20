تناول التونة مرتين أسبوعياً يحميك من مخاطر القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، أحد أشهر وأعرق الجامعات فى العالم، عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن بعض الأطعمة التى تعزز صحتك، وتحميك من أحد أخطر الأمراض القاتلة.

وأشار الباحثون إلى أن تناول سمك التونة مرتين فى الأسبوع الواحد بشكل منتظم على مدى فترات طويلة يحد من خطر الوفاة الناجم عن أمراض القلب بنسبة 33%، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونه، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وكشفت النتائج أن دهون الأوميجا-3، والموجودة داخل الأسماك الغنية بالزيت مثل التونة والسالمون، تحميك من الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، والتى قد تكون قاتلة فى الكثير من الأحيان، وكما أسهمت تلك الدهون فى خفض ضغط الدم المرتفع والحد من ضربات القلب السريعة.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أسماك التونة ثلاث مرات أو أكثر بالأسبوع الواحد تنخفض فرص وفاتهم الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 50%، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون التونة أقل من مرة واحدة بالأسبوع.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً بأحد المقالات الطبية التى نشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجارى.