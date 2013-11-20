الأوبرا تقرر وقف أنشطة جميع المسارح 3 أيام حدادًا على ضحايا سيناء

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام ووقف الانشطه على جميع المسارح بداية من غدا الاربعاء20نوفمبر.

وقالت “عبد الدايم”، فى بيان صدر اليوم، الأربعاء، نظرًا لظروف التي تمر بها البلاد و بناء على قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، تقرر إعلان حالة الحداد على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية بداية من يوم الأربعاء 20 نوفمبر و لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم إسئناف النشاط يوم السبت 23 نوفمبر.

كما تم تأجيل حفل تكريم الفنان وديع الصافي الذي كان مقررا تقديمه على المسرح الكبير يوم الاحد 24 نوفمبر إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.