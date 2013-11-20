بلاتر: وضع العمال الأجانب في قطر غير مقبول

وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، اليوم الاربعاء وضع العمال الأجانب الذين يعملون في بناء ملاعب مونديال 2022 في قطر بـ”غير المقبول”.

وقال بلاتر خلال محادثات مع رئيس الاتحاد الدولي للنقابات ميكايل زومر، “على الزعماء الاقتصاديين والسياسيين ان يساهموا في تحسين الوضع غير المقبول في قطر”.

وأضاف، “أنا واثق من أن قطر ستأخذ هذا الموضوع على محمل الجد”.

وكانت منظمة العفو الدولية نددت في تقرير الأحد، بالاستغلال “المخيف” للعمال الأجانب في قطر، ودعت المسؤولين فيها للاستفادة من فرصة استضافة مونديال 2022 لاثبات احترامها لحقوق الانسان.

ووعدت قطر في اليوم التالي بأن حقوق العمال ستحترم في ورشات العمل الخاصة بكأس العالم.

وكالات