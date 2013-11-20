مؤسس الـ "777" يطالب بقصف معسكرات الإرهابيين فى غزة

أكد اللواء أحمد رجائى عطية، مؤسس فرقة الـ 777، أن مصر تعيش فى حالة حرب حقيقية، وأن ما يتعرض له جنودنا نوع من العمليات القتالية لم تتعرض له مصر من قبل، مطالبًا بضرورة مواجهتها عبر السيطرة الكاملة على القرى الممتدة من العريش إلى رفح، موضحًا أن هذه القرى لا يتعدى عددها 25 قرية، وذلك عن طريق السيطرة على تحركات المواطنين من وإلى هذه القرى.

وطالب عطية خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، بتمشيط وإخلاء هذه القرى من أى غريب، لافتًا إلى أهمية السيطرة على الأرض معلوماتيًا وتحليلياً، منتقدًا تحميل الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن هذه العمليات، وقال: لابد أن يكون اتجاها آخر تمثله الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

وطالب مؤسس الـ 777، بضرورة إجراء عمليات استباقية لحماية الأمن القومى المصرى، بضربات جوية لمعسكرات الإرهابيين فى غزة حسب قوله.