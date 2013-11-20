أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة تفجير مقهى شعبى بمنطقة البياع ببغداد إلى 37 قتيلا وجريحا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة تفجير مقهى شعبى بمنطقة البياع ببغداد إلى 37 قتيلا وجريحا ارتفاع حصيلة تفجير مقهى شعبى بمنطقة البياع ببغداد إلى 37 قتيلا وجريحا

أعلنت عمليات بغداد أن حصيلة تفجير المقهى الشعبى فى منطقة البياع جنوبى العاصمة بغداد ارتفعت إلى 37 قتيلا وجريحا.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، فى بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء، إن حصيلة تفجير العبوة الناسفة الذى استهدف المقهى الشعبى فى شارع عشرين بمنطقة البياع جنوبى العاصمة ارتفعت إلى 15 قتيلا و22 جريحا.

وكان مصدر أمنى أفاد فى وقت سابق الأربعاء بأن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من مطعم شعبى بمنطقة البياع جنوب غربى العاصمة.

يذكر أن بغداد شهدت اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوة ناسفة ضربت مناطق متفرقة من العاصمة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365