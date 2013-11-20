ارتفاع حصيلة تفجير مقهى شعبى بمنطقة البياع ببغداد إلى 37 قتيلا وجريحا

أعلنت عمليات بغداد أن حصيلة تفجير المقهى الشعبى فى منطقة البياع جنوبى العاصمة بغداد ارتفعت إلى 37 قتيلا وجريحا.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، فى بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء، إن حصيلة تفجير العبوة الناسفة الذى استهدف المقهى الشعبى فى شارع عشرين بمنطقة البياع جنوبى العاصمة ارتفعت إلى 15 قتيلا و22 جريحا.

وكان مصدر أمنى أفاد فى وقت سابق الأربعاء بأن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من مطعم شعبى بمنطقة البياع جنوب غربى العاصمة.

يذكر أن بغداد شهدت اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوة ناسفة ضربت مناطق متفرقة من العاصمة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.