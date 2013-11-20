بوكوفا: الكويت شريك مهم لليونسكو فى مجالات عدة

ثمنت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ايرينا بوكوفا فى باريس اليوم الأربعاء، مساهمة دولة الكويت بمبلغ 3.5 مليون دولار لدعم برامج وأنشطة اليونسكو، مؤكدة استمرار التعاون "البناء" بين الجانبين، خصوصا فى مجالات التربية والتعليم ودعم الشباب، جاء تأكيد بوكوفا فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل توقيع اتفاقية تعاون تقدم بموجبها الكويت لليونسكو مساهمة مالية باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم برامج وأهداف المنظمة الدولية•

وقالت بوكوفا "لليونسكو تعاون طويل ومثمر جدا مع الكويت فى جوانب عدة، لاسيما فى مجالات تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة ودعم الشباب"، مضيفة أن البروتوكول الذى وقع اليوم ما هو إلا دلالة على هذا التعاون البناء لتحقيق الرسالة الإنسانية التى تحملها منظمة اليونسكو•

وأضافت أن "هذا الدعم يأتى فى وقت بالغ الأهمية لليونسكو والكويت اللتين عملتا باهتمام خاص خلال السنوات الماضية فى مجال تعليم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتتطلعان حاليا لجعل تعاونهما أكثر استدامة عبر تطوير فكرة إنشاء مركز إقليمى لهذا الهدف يكون مقره الكويت تحت إشراف اليونسكو، وأشادت بوكوفا بالدعم الكبير الذى تقدمه الكويت للمنظمة الدولية فى مجال دعم ورعاية الشباب، لافته إلى أن هذا الموضوع كان محور اهتمام الدورة الـ37 للمؤتمر العام لليونسكو التى عقدت فى اليونسكو•

وقالت إن "تطوير قدرات ومهارات الشباب وتعزيز جودة التعليم والعمل، جميعها فى غاية الأهمية تحرص منظمة اليونسكو ودولة الكويت عليها"•

ووقع الاتفاقية من جانب الكويت مندوبها الدائم لدى اليونسكو السفير على الطراح، فيما وقعها عن منظمة اليونسكو المديرة العامة إيرينا بوكوفا بحضور رئيس المجموعة العربية مندوب الإمارات لدى اليونسكو السفير عبدالله النعيمى ومساعد ممثل الجامعة العربية حسين سديرى ومندوب اليمن لدى اليونسكو السفير أحمد سيد•