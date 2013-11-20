ننشر أسماء المحتجزين بنيابة عابدين في أحداث قصر النيل

حصلت أونا على كشف بأسماء المحتجزين بنيابة عابدين الآن والذين تم القبض عليهم على خلفية اشتباكات قصر النيل امس والذين تم تحريرهم بمحضر رقم 1187 لسنة 2013 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق رقم 11487/ 11784 لسنة 2013

1- محمد كمال الدين محمود ( 20 سنة ) محافظة الشرقية

> 2- بلال ناصف السيد رضوان (21 سنة) طالب محافظة الغربية (ملتحى)

> 3- رأفت ماهر محمد شواب (29 سنة ) عاطل الحى العاشر مدينة نصر أول

> 4- محمد جمال احمد اسماعيل (18 سنة ) طالب روض الفرج

> 5- عبد الرحمن سعيد عبد المقصود (20 سنة ) عامل الزاوية الحمراء

> 6- فارس احمد عويس حسانين (30سنة) جزار السيدة زينب

> 7- احمد فؤاد ابراهيم عبد العالم 29 سنة ) سائق المطرية

> 9- احمد على رضوان الجندى (18 سنة ) طالب من البحيرة

> 10- محمد خالد حسنى غانم (18 سنة) طالب ثانوية عامة مصر القديمة (حيازة 3 شماريخ وقناع واقى من الغاز)

> اسلام احمد رجب محمد (19 سنة بولاق الدكرور الجيزة

> احمد محمد احمد عبد الغنى ( 30 سنة) مهندس فيصل الجيزة (حيازة فرد خرطوش)

> 11 -هانى رفيق حبيب موريس (20سنة) طالب كلية هندسة بأكاديمية طيبة ..المرج (مصاب بخرطوش بكف اليدين يرتدى تيشرت ابيض عليه علامة 3 اصابع مدون عليه محمود رمز الصمود)

> 12_احمد صلاح محمد عبد السلام (30سنة) مدير استقبال شركة اودى القاطمية مقيم بالعبور القليوبية

> 13- محمد عبد الشافى عبد الحميد السيد (30 سنة) مهندس معمارى ..حلوان (قناع غاز وثلاث منشورات ..المنشور الأول (جبهة الثورى المجهول) المنشور التانى(الاشتراكين الثوريين ملحمة محمد محمود) والثالث(تطهير الداخلية شرطة لشعب مصر) يرتدى تيشرت اسود مدون عليه حل عن نفوخى وكذلك بوستر لشخص يرتدى كاب ودقن نفسى تكون مدنية

> 14- محمد سليمان منصور (34 سنة) ترزى العمرانية الجيزة مصاب بشظية بالرقبة والفك الأيسر

> 15-احمد سعيد على (شغب وتجمهر )

> 16-صبرى عبد السيد (شغب وتجمهر )

> 17-احمد امام حنفى (شغب وتجمهر )

> 18-مصطفى امام حنفى (شغب وتجمهر )

> 19-محمد مسعد محمد (شغب وتجمهر )

> 20-عبد الرحمن صبحى كمال شغب وتجمهر )

> 21-عمر حسين عباس (شغب وتجمهر )

> 22-على مصطفى على (شغب وتجمهر )

> 23-شريف السعيد حسنى (شغب وتجمهر )

> 24-سيد حسانين سيد (شغب وتجمهر )

> 25-محمد فتحى على (شغب وتجمهر )

> 26-محمد سيد محمد (شغب وتجمهر )

> 27-محمود عادل عبد العظيم (شغب وتجمهر )

> 28-حسين علاء الدين حسين (شغب وتجمهر )

> 29-اسلام محمد انور (شغب وتجمهر )

> 30-روضة مصطفى عمر (شغب وتجمهر )