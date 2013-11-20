أوباما يمنح بيل كلينتون أعلى وسام أمريكي

منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، اليوم الأربعاء ، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وسام الحرية وهو أعلى وسام مدني أمريكي ، وذلك تقديرا لجهوده خلال رئاسته للولايات المتحدة وتأسيسه مؤسسة كلينتون العالمية التي تسعى لتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الاقتصاد وحماية البيئة على المستوى الدولي.

وأشار أوباما إلى الجهود التي قام بها كلينتون خلال رئاسته من تعزيز الاقتصاد الأمريكي وتقليص العجز في الموازنة والعمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للشعب الأمريكي.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن هذا هو أول لقاء بين أوباما والرئيس الأمريكي الأسبق الذي شن انتقادات لاذعة ضد مشروع الرعاية الصحية الذي يدعمه الرئيس أوباما ، وقد أثارت هذه الانتقادات تكهنات بأن كلينتون يسعى إلى أن ينأى بنفسه عن أوباما الذي يعاني حاليا من انخفاض حاد في شعبيته وخوفا من تأثير ذلك على الحزب الديموقراطي مع استعداد هيلاري كلينتون للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2016.

يذكر أن من بين الذين كرمهم أوباما خلال الاحتفال الذي أقيم بالبيت الأبيض اليوم المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري واسم رائدة الفضاء الأمريكية الراحلة سالي رايد بالإضافة إلى 13 شخصية أخرى .. حيث قال البيت الأبيض إن التكريم يأتي تقديرا لجهود هؤلاء في تدعيم المصالح الأمريكية أو السلام العالمي أو خدمة المجتمع الأمريكي.

أ ش أ