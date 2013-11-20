أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

جراحات السمنة الحل الأمثل للوقاية من الأمراض المزمنة الخطيرة

Google+ Print
جراحات السمنة الحل الأمثل للوقاية من الأمراض المزمنة الخطيرة جراحات السمنة الحل الأمثل للوقاية من الأمراض المزمنة الخطيرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من المركز الطبى بجامعة استانفورد الأمريكية، ونشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الجراحات المستخدمة فى علاج السمنة وفاعليتها فى تعزيز صحة الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن خضوع مرضى السمنة لجراحات تدبيس المعدة، والتى تسهم فى التخلص من الوزن الزائد، له فاعلية كبيرة فى وقاية الإنسان من الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث كشفت النتائج أنها تحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وأمراض القلب والسرطان، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتابع الباحثون أن جراحات السمنة أسهمت أيضاً فى الحد من فاعلية بعد العوامل الجينية التى تتسبب فى شيخوخة الخلايا، وتعرف باسم "telomeres" وزاد طولها، فيما يعتقد أن طولها يقصر عندما يطعن الإنسان فى العمر، ويرتفع حينها خطر إصابته بالأمراض.

وأضاف الباحثون أن جراحات تدبيس المعدة والتى تسهم فى خفض الوزن، قد أسهمت فى الحد من مستويات الالتهابات بالجسم، وكما تحد من مستويات الأنسولين الصائم بالدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365