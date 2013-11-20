جراحات السمنة الحل الأمثل للوقاية من الأمراض المزمنة الخطيرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من المركز الطبى بجامعة استانفورد الأمريكية، ونشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الجراحات المستخدمة فى علاج السمنة وفاعليتها فى تعزيز صحة الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن خضوع مرضى السمنة لجراحات تدبيس المعدة، والتى تسهم فى التخلص من الوزن الزائد، له فاعلية كبيرة فى وقاية الإنسان من الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث كشفت النتائج أنها تحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وأمراض القلب والسرطان، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتابع الباحثون أن جراحات السمنة أسهمت أيضاً فى الحد من فاعلية بعد العوامل الجينية التى تتسبب فى شيخوخة الخلايا، وتعرف باسم "telomeres" وزاد طولها، فيما يعتقد أن طولها يقصر عندما يطعن الإنسان فى العمر، ويرتفع حينها خطر إصابته بالأمراض.

وأضاف الباحثون أن جراحات تدبيس المعدة والتى تسهم فى خفض الوزن، قد أسهمت فى الحد من مستويات الالتهابات بالجسم، وكما تحد من مستويات الأنسولين الصائم بالدم.