حبس 4 أشخاص بينهم مطرب مغمور 4 أيام لاتهامهم بحيازة 12 قنبلة بالتحرير

قرر المستشار عمرو غراب رئيس نيابة بولاق أبو العلا وإشراف وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة حبس 4 أشخاص بينهم مطرب مغمور 4 ايام على ذمة التحقيقات ، وذلك عقب ضبطهم بجوار فندق هيلتون رمسيس ،و بحوزتهم 3 حقائب بداخلها فرد خرطوش، وكمية من الطلقات الخرطوش، وفرد رصاص، وكمية من الطلقات الرصاص، وطبنجة معدلة لإطلاق البلى، وكمية من البلى الزجاجى و12 قنبلة مونة، و9 زجاجات مولوتوف .

حيث كشفت التحقيقات الاولية أن المتهمين كانوا يستعدون للتعدى على المتظاهرين بميدان التحرير اثناء الاحتفال بذكرى احداث محمد محمود بدافع أثارة الفزع بين المتظاهرين وتكدير السلم العام ، كما تبين ان احدهم مهندس صوت وحاصل على شهادة الهندسة من كندا .

> وأكد مصدر مسئول أن المتهمين الأربعة التى تمكنت الخدمات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بنطاق ميدان التحرير من ضبطهم، أثناء فعاليات إحياء ذكرى شهداء محمد محمود هم كل من:

> تامر سمير حسنى فراج سن 34، مهندس صوت ومقيم مدينة نصر، وعماد السيد محمود الضبعاوى سن 52، بواب ومقيم بمنطقة الكيت كات دائرة قسم شرطة إمبابه، وهشام صلاح الدين سالم على سن 34، صاحب شركة دعاية وإعلان ومقيم دائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وخالد سعيد محمد البسكلاوى، سن 21، طالب ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة.