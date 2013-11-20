الرئاسة: لا مساعدات كويتية جديدة لمصر والصباح وعد بتسليم مليار دولار فور موافقة البرلمان

صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، قد أبلغ المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مُجددًا وقوف الكويت حكومة وشعبًا إلى جانب مصر، مؤكدًا على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الكويتي لإرادة الشعب المصري.

وأضاف أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وعد المستشار عدلي منصور بأن الكويت ستقوم بتسليم مصر المنحة البالغ قيمتها مليار دولار ــ السابق الإعلان عنها في 10 يوليو الماضي، والتي جاءت ضمن حزمة الدعم الكويتية البالغة 4 مليار دولارــ فور موافقة البرلمان الكويتي عليها.

ومن جانبه، حرص منصور خلال مباحثاته الثنائية على هامش أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة بالكويت مع الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، على تقديم الشكر للكويت حكومة وشعبًا على ما تلقته مصر بالفعل من دعم اقتصادي كويتي تمثل في وديعة بقيمة 2 مليار دولار فضلًا عن مُنتجات بترولية بقيمة مليار دولار.

ونفى السفير إيهاب بدوي أن تكون تلك المباحثات التي عقدها الرئيس المؤقت عدلي منصور مع أمير دولة الكويت قد تناولت بحث أي مساعدات كويتية جديدة لمصر.