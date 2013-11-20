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عرض فيلم “فيلا69″ تجاريا بداية من21 ديسمبر

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عرض فيلم “فيلا69″ تجاريا بداية من21 ديسمبر عرض فيلم “فيلا69″ تجاريا بداية من21 ديسمبر

كشف الفنان خالد ابو النجا ان فيلمه”فيلا69″.يبدا عرضه بمختلف دور العرض يوم21ديسمبر المقبل.
> واوضح ابو النجا انه سيتم عرض الفيلم ضمن فاعليات بانوراما الفيلم الاوربى.وذلك يوم4ديسمبر فى سينما جالاكسى.وكذلك يوم7 من نفس الشهر فى سينما بلازا بالشيخ زايد.

يذكران “فيلا 69″ حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصه بمهرجان ابو ظبى السينمائى.و يقوم ببطولته خالد أبو النجا، مع لبلبة، وأروى جودة، ويتناول الفيلم موضوعات الحب، والمودة والموت، وتدور أحداثه حول حسين، وهو رجل يعيش في عزلة ببيته، ولكن تأتيه شخصيات من ماضيه لتقتحم عزلته ونمط حياته الأناني وتتغير حياته بعد مقابلته شقيقته وابنها سيف، ونتيجة لذلك تشهد حياته تحولاً جذريًا في نظرته الجامدة للحياة.
> الفيلم من تأليف محمد الحاج، وهو التجربة الأولى للمخرجة آيتن أمين في مجال الأفلام الروائية الطويلة، وتنتجه شركة فيلم كلينك محمد حفظى بالتعاون مع شركة الفن السابع التي أسسها المخرج وائل عمر منذ فترة قصيرة.

 

 

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