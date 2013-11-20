رئيس برشلونة: ميسي سيفوز بالكرة الذهبية إذا غابت الضغوط السياسية والإعلامية

قال رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل الأربعاء إن نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2013، في حال عدم وجود ضغوط سياسية أو إعلامية.

وأوضح روسيل في تصريحات صحفية أثناء حضوره مراسم تسليم ميسي لجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة الثالثة في رقم قياسي: إذا امتنع الناس عن استخدام الضغط السياسي أو الإعلامي، ستكون الكرة الذهبية من نصيب ميسي .

وأضاف رئيس النادي الكتالوني: لو كان الأمر بيدي لاخترت في الترشيحات ليو ثم ليو ثم ليو، ومن بعده تشافي وإنييستا، وبوسكيتس في المركز السادس.

> وتبدو حظوظ اللاعب منخفضة وفق استطلاعات الرأي للاحتفاظ بالجائزة للمرة الخامسة على التوالي حيث عانى من الإصابات على مدار الموسم، فيما تبدو فرص غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب الفرنسي فرانك ريبيري الأقوى من بين المرشحين.

> وشدد روسيل على أنه رأى الأرجنتيني سعيدًا ومطمئنًا رغم تعرضه لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لنحو شهر ونصف الشهر.

وكالات