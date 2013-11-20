مصدر أمني يطالب بالتحفظ على قيادات حماس بمصر لحين تسليم الضباط المخطوفين برفح

قال اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة الأسبق، إنه لا يصدق وفاة الضباط وأمين الشرطة المخطوفين في رفح منذ 4 فبراير 2011 .

> وأضاف حفظي، في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم، الأربعاء من برنامج “مانشيت”، “لا دليل على وفاتهم وإذا تم قتلهم بالفعل فأين جثثهم؟”.

> وطالب”حفظي” بالتحفظ على قيادات حماس الموجودين في مصر لحين تسليم الضباط وأمين الشرطة المخطوفين مثلما فعل السادات من قبل، على حد تعبيره.