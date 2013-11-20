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هل يعيد "قلم حمرة" جمال سليمان إلى الدراما السّوريّة؟!

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هل يعيد "قلم حمرة" جمال سليمان إلى الدراما السّوريّة؟! هل يعيد "قلم حمرة" جمال سليمان إلى الدراما السّوريّة؟!

بعد غيابه لسنوات عديدة عن الدراما السّورية وإعطائه الأولوية للدراما المصريّة، لاسيّما أنه يقيم في القاهرة حالياً، يعود الفنان السوري جمال سليمان للدراما السّورية من جديد، حيث تم ترشيحه لبطولة مسلسل "قلم حمرة" للمخرج حاتم علي.
ونشرت صفحة الفنان جمال سليمان الرّسميّة على "فيسبوك" أنّه تم ترشيحه لبطولة مسلسل "قلم حمرة" الذي كتبته الكاتبة السورية يم مشهدي، على أن تدور الكاميرا في نهاية الشهر الجاري ويتم التصوير كاملاً في لبنان.
والعمل قصة اجتماعية معاصرة حول أوضاع السوريين في الظروف القاهرة التي أصابتهم بعد اندلاع الأزمة في بلادهم، ويشارك فيه حتى الآن أيمن زيدان، وسلافة معمار، وشكران مرتجى، وسامية الجزائري، وباسم ياخور، وأيمن رضا، ونيبال الجزائري..

 

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