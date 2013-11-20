مصطفى الخاني أول المرشحين للموسم السادس من " باب الحارة"

نشر الفنان السوري مصطفى الخاني مجموعة من الصّور الجديدة له على صفحته الشخصيّة على موقع "فيسبوك"، ويظهر بالصور على متن القارب وهو يمارس هواية صيد الأسماك.

ويتواجد الخاني حالياً في مدينة دبي، ويقضي وقتاً للاستجمام والرّاحة هناك، وقد تفاعل معجبيه وجمهوره بشكل كبير مع الصّور، فيما مازحه البعض منهم بأنّه ينوي اصطياد "الحوريّات" الجميلات بدلاً من الأسماك. وعلى الصّعيد الدراميّ لم يشارك الخاني حتّى الّلحظة في أي عمل جديد لموسم رمضان المقبل 2014.

فيما تشير تسريبات صحفيّة إلى أن الخاني على رأس قائمة المشاركين في الجزء السادس من "باب الحارة" الذّي كان بوّابته الواسعة للشهرة حيث تألّق بدور "النّمس".

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