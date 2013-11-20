بالفيديو: طلاب الهندسة الإعلامية يكرمون خولة بنعمران

احتفل طلاب مدرسة" فينسي" للهندسة الإعلامية و شبكة الاتصال بنجمة ستار أكاديمي المغربية خولة بنعمران ، و التي عبرت عن سعادتها بهذا التكريم و غنت للطلاب في جو بهيج.

و قالت لـ سيدتي نت إن هذه الالتفاتة أسعدتها و تتمنى للطلاب

مسارا مهنيا موفقا . كما شكرت سيدتي على مواكبتها لأخبارها

الفنية . و تجدر الإشارة إلى أن آخر نشاط فني لخولة كان في عالم التمثيل من خلال مشاركتها في فيلم "القمر الأحمر" للمخرج حسن بنجلون الذي لقي إقبالا لافتا؛ لكونه يقدم شخصية فنية طبعت عالم الفن المغربي و هو الملحن و الشاعر الضرير الراحل عبد السلام عامر.