صفاء سلطان:لو خيّرني حبيبي بينه وبين الفن سأختاره

عمان | سميرة حسنين | تصوير: سلطان سلطان ماكياج وشعر | نعمة القيسي

تتحدث النجمة صفاء سلطان في هذا الجزء عن خطيبها رجل الأعمال الأردني، كما تكشف عن رأيها بالدراما الخليجية، إليكم النص:

أعلنت ارتباطك قبل حوالي العامين برجل أعمال سوري لكنك لم تعلنيه بعد بحفل زفاف، لماذا؟

نشرت الصحافة أن خطيبي رجل أعمال سوري وهو في الحقيقة أردني، ونحن لا نتعجل الارتباط سريعاً لانشغال كلينا بأعماله وارتباطاته المهنية، وحين يأتي الوقت المناسب لن نتأخر.

هل تخشين أن يفرض عليك الاعتزال بعد الزواج أو التقليل من عملك الفني للتفرغ له كما حدث مع ممثلات أخريات مثل المصرية جيهان نصر والسورية نورمان أسعد؟

لا توجد فنانة تختار بإرادتها الاعتزال أو تدع أحداً يتخذ عنها هذا القرار. والفنانات اللواتي اعتزلن مؤقتاً عدن للساحة الفنية خاصةً الزميلة نورمان أسعد التي عادت عن اعتزالها للفن، وستقدم قريباً مع المخرج حاتم علي المسلسل التاريخي «سقوط غرناطة».

هل انفصلت عن زوجها؟

لا أعلم.

ولو خيّرك حبيبك بينه وبين الفن من تختارين؟

حبيبي.

ماذا تسمّين الوضع الحالي بزمن الخريف أم الربيع؟

لا هو ربيع ولا هو خريف، هو بركان.

حللت ضيفة شرف على أعمال خليجية عدة من بينها «طاش ما طاش»، فكيف وجدت الدراما الخليجية؟

رائعة ومتطوّرة، وأدّيت اللهجتين السعودية والإماراتية بإتقان مع أني أردنية وشامية وأحبني الناس لهذا طلبت لبطولة المسلسل الخليجي الجديد «الحرير والنار»

أهم 3 برامج

ما رأيك بأعضاء لجنة تحكيم «آراب آيدول»:

راغب علامة: شديد التعاطف مع المشتركين وإحساسه عميق بهم.

أحلام: أستاذة.

نانسي عجرم: طفلة.

حسن الشافعي: تقني.

ما أهم ثلاثة برامج اكتشاف هواة حسب الأهمية؟

1. آراب آيدول.

2. ذا فويس.

3. أراب غوت تالنت