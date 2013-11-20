“101greatgoals” يختار أبو تريكة في تشكيل أبرز الغائبين عن مونديال البرازيل 2014

اختار موقع “101greatgoals” العالمى، لاعب منتخب مصر و النادي الاهلي محمد أبو تريكة، ضمن تشكيل أبرز الغائبين عن مونديال البرازيل 2014.

وجاءت أبرز الأسماء في تشكيل “الغائبين عن كأس العالم”، الويلزى ” جاريث بيل ” لاعب ريال مدريد، والسويدى ” ابراهيموفيتش”، لاعب باريس سان جيرمان، وألابا ظهير أيسر برشلونة الأسباني، وليفاندوفسكي، مهاجم دورتموند الألماني.

وفشل أبو تريكة فى التأهل للمونديال مع منتخب مصر، عقب هزيمة الفراعنة أمام منتخب النجوم السوداء “غانا” بمجموع المباراتين 7-3.