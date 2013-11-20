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بالصور.. مدرسة ذوى احتياجات بالسويس تنظم احتفالية اليوم العالمى للصم

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أصدرت مدرسة التوفيق للصم والبكم بالسويس، بيانًا توضح خلاله أنهم قاموا بتنظيم احتفالا منفردا بالجهود الذاتية، أمس، بمناسبة اليوم العالمى للصم، شارك فيه بالحضور عدد من قيادات التربية والتعليم، والمهندس محمد مرسى، سكرتير عام محافظة السويس.

وأوضح البيان الذى حمل توقيع أيمن أحمد طه من قيادات المدرسة، أن الحفلة أشرف عليها منال محمد مصطفى، مدير المدرسة، وسهير أبو الفتوح، وكيل المدرسة، وياسر عبد المبدى وجميع المعلمين.

وتم تكريم السعيد شومان وكيل وزارة التعليم بالسويس، والمهندس محمد مرسى سكرتير المحافظة، وعدد كبير من الطلاب والمعلمين.

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