ستويتشكوف: الكرة الذهبية تثير اشمئزازي

برشلونة (إفي): أعرب مهاجم برشلونة السابق هريستو ستويتشكوف الأربعاء عن شعوره بالاشمئزاز تجاه الجدل المحيط بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعن اقتناعه بأن الفرنسي فرانك ريبيري، مهاجم بايرن ميونخ، سوف يتوج بها هذا العام.

وقال لاعب كرة القدم البلغاري السابق الذي توج بهذه الجائزة في عام 1994 ،إن "هذا الجدل يثير اشمئزازي. بلاتيني (الفرنسي ميشيل رئيس الويفا)، يتحرك جيدا، وريبيري لاعب فرنسي حصل على العديد من الألقاب".

جاءت تصريحات ستويتشكوف اليوم خلال تسليمه جائزة الحذاء الذهبى لموسم 2012-2013 التى يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سنويا لأفضل هداف فى جميع الدوريات الأوروبية، للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي سجل 46 هدفا الموسم الماضي.