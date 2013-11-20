أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ستويتشكوف: الكرة الذهبية تثير اشمئزازي

Google+ Print
ستويتشكوف: الكرة الذهبية تثير اشمئزازي ستويتشكوف: الكرة الذهبية تثير اشمئزازي

برشلونة (إفي): أعرب مهاجم برشلونة السابق هريستو ستويتشكوف الأربعاء عن شعوره بالاشمئزاز تجاه الجدل المحيط بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعن اقتناعه بأن الفرنسي فرانك ريبيري، مهاجم بايرن ميونخ، سوف يتوج بها هذا العام.

وقال لاعب كرة القدم البلغاري السابق الذي توج بهذه الجائزة في عام 1994 ،إن "هذا الجدل يثير اشمئزازي. بلاتيني (الفرنسي ميشيل رئيس الويفا)، يتحرك جيدا، وريبيري لاعب فرنسي حصل على العديد من الألقاب".

جاءت تصريحات ستويتشكوف اليوم خلال تسليمه جائزة الحذاء الذهبى لموسم 2012-2013 التى يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سنويا لأفضل هداف فى جميع الدوريات الأوروبية، للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي سجل 46 هدفا الموسم الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع