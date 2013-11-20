أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع 12 جزائريا وإصابة 240 آخرين باحتفالات تأهل منتخبهم لكأس العالم

Google+ Print
مصرع 12 جزائريا وإصابة 240 آخرين باحتفالات تأهل منتخبهم لكأس العالم مصرع 12 جزائريا وإصابة 240 آخرين باحتفالات تأهل منتخبهم لكأس العالم

قالت السلطات الجزائرية إن اثنى عشر شخصا لقوا حتفهم، فيما أصيب 240 آخرون، أثناء الاحتفال بفوز منتخب الجزائر لكرة القدم على فريق بوركينا فاسو وتأهله لكأس العالم المقرر أن تستضيفه البرازيل عام 2014.

وأفاد بيان حكومى الأربعاء بأن خمسة مشجعين لقوا حتفهم، عندما انحرفت حافلة عن مسارها فى واد شديد الانحدار ببلدة بجاية الجبلية شرق العاصمة، فى حين قتل أربعة آخرون فى مدينة بسكرة الجنوبية فى حادث سيارة، وقتل ثلاثة آخرون فى بلدات أخرى، حسبما أفاد البيان الذى لم يخض فى أية تفاصيل إضافية.

وتدفق الكثيرون من الجزائريين فى الشوارع للاحتفال بتأهل منتخبهم لمونديال البرازيل 2014، حيث انطلق الشباب بالسيارات فى الشوارع وأطلقوا أبواق سياراتهم، بالرغم من الأمطار الغزيرة التى كانت تنهمر على شمال البلاد ليل الثلاثاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365