مصرع 12 جزائريا وإصابة 240 آخرين باحتفالات تأهل منتخبهم لكأس العالم

قالت السلطات الجزائرية إن اثنى عشر شخصا لقوا حتفهم، فيما أصيب 240 آخرون، أثناء الاحتفال بفوز منتخب الجزائر لكرة القدم على فريق بوركينا فاسو وتأهله لكأس العالم المقرر أن تستضيفه البرازيل عام 2014.

وأفاد بيان حكومى الأربعاء بأن خمسة مشجعين لقوا حتفهم، عندما انحرفت حافلة عن مسارها فى واد شديد الانحدار ببلدة بجاية الجبلية شرق العاصمة، فى حين قتل أربعة آخرون فى مدينة بسكرة الجنوبية فى حادث سيارة، وقتل ثلاثة آخرون فى بلدات أخرى، حسبما أفاد البيان الذى لم يخض فى أية تفاصيل إضافية.

وتدفق الكثيرون من الجزائريين فى الشوارع للاحتفال بتأهل منتخبهم لمونديال البرازيل 2014، حيث انطلق الشباب بالسيارات فى الشوارع وأطلقوا أبواق سياراتهم، بالرغم من الأمطار الغزيرة التى كانت تنهمر على شمال البلاد ليل الثلاثاء.