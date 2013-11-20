فيتامين "سى" و"هـ" يساعد على نضارة البشرة

تساعد الفيتامينات والمعادن على زيادة نضارة البشرة، ويعتبر الاستعانة بالفيتامينات من أهم خطوات البرنامج اليومى للحفاظ على بشره صحية خالية من العيوب .

تقدم الدكتورة هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية شرحًا لطريقتين للحصول على بشرة نضرة من خلال الاستعانة بفيتامين "سى" و"ه" وتقول :

> إن من أهم الفيتامينات التى تساعد على زيادة إشراق ونضارة البشرة هو فيتامين "سى"، وهو ما يجب الحصول على الكمية المناسبة منه يوميًا، سواء من خلال تناول الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من هذا الفيتامين كالبرتقال والفراولة والجوافة، أو من خلال تناول قرص واحد من فوار الفيتامين يوميا .

وتؤكد جهاد،على أن من الفيتامينات التى تمثل أهمية كبيرة للبشرة أيضا هو فيتامين "ه"، ويعتبر من أفضل العناصر المضادة للأكسدة، والتى تحافظ على الشباب وتجدد البشرة ، وأفضل الطرق للاستفادة من هذا الفيتامين هو استخدام الأقراص التى تحتوى عليه، ويكون فى هيئة مادة زيتية مغلفة بغلاف جيلاتينى، حيث يقطع الغلاف ويستخرج المادة الزيتية ويدهن بها الوجة ليلاً يوما بعد يوم، وفى حالة استخدام أنواع أخرى من الكريمات مثل تلك المعالجة للتجاعيد يمكن وضعها بعد دهان الفيتامين بنصف ساعة لضمان امتصاصه بالبشرة .