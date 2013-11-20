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الرئيس يعود إلي القاهرة بعد مشاركته في القمة العربية الأفريقية بالكويت

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الرئيس يعود إلي القاهرة بعد مشاركته في القمة العربية الأفريقية بالكويت الرئيس يعود إلي القاهرة بعد مشاركته في القمة العربية الأفريقية بالكويت

 

الرئيس عدلي منصور

عاد الى القاهرة منذ قليل مساء اليوم الرئيس عدلى منصور قادما من الكويت، بعد زيارة استمرت 3 أيام، شارك خلالها فى القمة العربية الأفريقية الثالثة، كما عقد عدة مباحثات ثنائية مع قادة دول عربية وأفريقية، خاصة دول حوض النيل

وأكد الرئيس منصور خلال كلمته بالجلسة الأولى للقمة أمس الثلاثاء ، تطلع إلى مرحلة قادمة من التعاون العربى الأفريقى، برعاية الكويت الشقيقة، تشهد تحقيق المزيد من طموحات وآمال شعوبنا، وفقاً للاستراتيجية التى أقرتها قمة سرت، وخطة العمل للأعوام من 2011 إلى 2016.
> قال إن مصر تدعم الجهود الرامية لتوفير مصادر تمويل البرامج والمشروعات المدرجة، فى إطار استراتيجية المشاركة العربية الأفريقية، وتسلط الضوء على أهمية الدور الذى يمكن أن تسهم به المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى هذا الخصوص، كما تضع مصر كافة إمكاناتها البشرية والفنية، وما تملك من خبرات للمساهمة مع أشقائها فى تنفيذ تلك الخطط , شدد على أن مصر تضع كافة إمكاناتها البشرية والفنية، وما تملك من خبرات للمساهمة مع أشقائها فى تنفيذ تلك الخطط.

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