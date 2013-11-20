طقس غير مستقر يسود البلاد غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يستمر تزايد كميات السحب يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة مع جريان السيول والأودية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 22 كم/ساعة بوجه عام تصبح متغيرة وقوية مع نشاط السحب حيث تصل 80 كم/ساعة أحيانا تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة فوق البحر خلال المساء والليل.

حالة البحر مضطرب الى شديد الاضطراب بارتفاع الموج من قدمين إلى أربعة أقدام قرب الساحل ومن خمسة الى سبعة وعشرة أقدام بالعمق.

يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و19 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و8 دقائق مساء.

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