القضاء الأمريكي يجيز إعدام سفاح قتل 22 شخصاً

رفضت المحكمة الأمريكية العليا تمديد قرار وقف إعدام قاتل متسلسل يدعى جوزيف بول فرانكلين، لترد بذلك قرارا مخالفا صدر عن محكمة فيدرالية بحق القاتل قبل ساعات من تنفيذ الحكم بحقه عبر حقنة قاتلة في ولاية ميسوري الأمريكية.

وحكم على فرانكلين بالإعدام بتهمة قتل جيرالد غوردن في العام 1977 خارج كنيس يهودي في منطقة سانت لويس الأمريكية. وقد اتهم بـ22 عملية قتل بين العامين 1977 و1980، في محاولة لبدء حرب عنصرية.

وتحدى فرانكلين قرار المحكمة في ميسوري باستخدام مخدر “بنتوباربيتال” في الحقنة المميتة، بروتوكول الحقنة المميتة، بحجة أنه ينتهك حظر الدستور على عقوبة قاسية وغير عادية.

ومنح قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية نانيت لوغراي وقف التنفيذ الإعدام يوم الثلاثاء، إذ وجد أن محاميي فرانكلين أظهروا أن استخدام “بنتوباربيتال” يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التسمم، والتسبب بألم طويل الأمد، وغير ضروري لتحقيق هدف الإعدام.”

وقال لوغراي إنه “الأدلة التي تم تقديمها، والإدعاءات الطبية، أظهرت أن وقف التنفيذ أمر ضروري، لضمان أن إصدار حكم آخر ضد فرانكلين لن يؤدي إلى عقوبة قاسية وغير عادية وتنتهك المادة الثامنة من الدستور.”

من جهته، أوضح القاضي كارول جاكسون أن “المحكمة خلصت إلى أن وقف التنفيذ مطلوب لتسهيل اجراء مراجعة ذات معنى.”

ويستمر قرار وقف التنفيذ لفترة 24 ساعة، ما يعني أنه إذا حكمت المحكمة ضد القرار، فإن فرانكلين سيعاقب بالإعدام، الأربعاء.

CNN