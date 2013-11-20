التعليم: طالبة تنتحر ببسكويت مسمم ومعلم يجبر تلميذ على مسح حذائه

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أن الدراسة انتظمت صباح اليوم الدراسة فى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وقد تبين من المتابعة استقرار العملية التعليمية داخل المدارس بجميع المديريات التعليمية، عدا بعض المدارس التى شهدت بعض الأحداث العارضة.

ففى محافظة المنيا وفى إدارة دير مواس التعليمية تقدم ولى أمر طالب بالصف الخامس بمدرسة عبد العليم بك سمهان الابتدائية بشكوى ضد معلم الحاسب الآلى بالمدرسة، بعد إجباره لطالب على مسح الحذاء الخاص به أثناء الحصة الرابعة، وتم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

أما فى إدارة بنى مزار التعليمية فقد أخرجت طالبة بالصف الثالث شعبة التأمينات بمدرسة بنى مزار الثانوية التجارية "باكو" بسكويت من حقيبتها فى نهاية الحصة الخامسة، ووضعت عليه مادة سوداء وتناولته، تم إبلاغ سيارة الإسعاف ونقلها إلى مستشفى بنى مزار العام لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة، وتم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

فيما واصل مرض الغدة النكافية انتشاره ووصل محافظة البحر الأحمر، حيث ظهرت (4) حالات اشتباه بمرض الغدة النكافية حالتين بمدرسة أبو غصون للتعليم الأساسى، وحالة بمدرسة مرسى علم التعليمية الابتدائية التابعتين لإدارة مرسى علم، وحالة بمدرسة على بن أبى طالب الابتدائية التابعة لإدارة سفاجا التعليمية، تم تحويل الطلاب إلى المستشفى ومنحهم إجــازة مرضية لمدة (15) يوما، وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة والمدارس المحيطة.

كما سجلت محافظة بنى سويف ١٦ إصابة بالمرض، إضافة إلى ١٣ إصابة أخرى بالجيزة، وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة والمدارس المحيطة.