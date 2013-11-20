أهالي ممرضة يقتحمون مستشفى بأسوان ويعتدون على مدير التسويق الطبي

اقتحم مجموعة من البلطجية، مستشفى النيل التخصصى بمدينة أسوان وحطموا زجاج المكاتب من الداخل، واعتدوا على العاملين، وسرقوا مبالغ مالية وفروا هاربين.

> وقال “جمال عبد الناصر”، مدير التسويق الطبى بالمستشفى، أن 5 أشخاص من أهالى ممرضة، اقتحموا المستشفى بعد توقيعى جزاء عقوبة على الممرضة “س.م”، و استلوا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، واعتدوا على بكدمات متفرقة بالجسم،وحطموا زجاج المستشفى، واقتحموا “إدارة العناية والتسويق الطبى” وسرقوا مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، وأدوات طبية أخرى، وفروا هاربين.

وتحرر المحضر رقم 7875 لسنة 2013 إدارى قسم أول، واخطرت النيابة للتحقيق.