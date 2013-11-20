أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أهالي ممرضة يقتحمون مستشفى بأسوان ويعتدون على مدير التسويق الطبي

Google+ Print
أهالي ممرضة يقتحمون مستشفى بأسوان ويعتدون على مدير التسويق الطبي أهالي ممرضة يقتحمون مستشفى بأسوان ويعتدون على مدير التسويق الطبي

اقتحم مجموعة من البلطجية، مستشفى النيل التخصصى بمدينة أسوان وحطموا زجاج المكاتب من الداخل، واعتدوا على العاملين، وسرقوا مبالغ مالية وفروا هاربين.
> وقال “جمال عبد الناصر”، مدير التسويق الطبى بالمستشفى، أن 5 أشخاص من أهالى ممرضة، اقتحموا المستشفى بعد توقيعى جزاء عقوبة على الممرضة “س.م”، و استلوا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، واعتدوا على بكدمات متفرقة بالجسم،وحطموا زجاج المستشفى، واقتحموا “إدارة العناية والتسويق الطبى” وسرقوا مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، وأدوات طبية أخرى، وفروا هاربين.

وتحرر المحضر رقم 7875 لسنة 2013 إدارى قسم أول، واخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا