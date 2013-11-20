جنايات السويس تقضي ببراءة أمين الشرطة من تهمة قتل مسجل خطر

قضت محكمة جنايات السويس عصر اليوم، الأربعاء، ببراءة محمد نعيم، أمين شرطة بقسم شرطة الأربعين بالسويس، من تهمة قتل ” جمال . ب “، وهو أحد المسجلين الخطر فى مارس 2012 بشكل متعمد وأن ذلك كان دفاعا عن النفس .

وتعود الواقعة إلى 15 مارس 2012، أثناء مرور فردى أمن، مستقلين دراجة بخارية بمنطقة الأربعين، متوجهين إلى أحد الأسواق، اعترضهما شخصان الأول يدعى “جمال. ب” والثانى “عمرو. أ”، مسجلان خطر، بعد أن شك الخارجان على القانون أنهما قادمان لإلقاء القبض عليهما فنشبت مشادة بينهما، وبعد كر وفر قام أمين الشرطة بقتل الأول دفاعًا عن نفسه .

كانت محكمة السويس شهدت تكثيفًا أمنيًا اليوم بشكل كبير نظرًا لعقد قرابة 35 قضية جنائية من بينها قضية نعيم .