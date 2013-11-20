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جامعة أسيوط تنظم مؤتمرا لعرض برامج الاتحاد الأوربى لتطوير التعليم

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نظمت جامعة أسيوط مؤتمراً للمفوضية الأوروبية لعرض برامج الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى، تحت رعاية االدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى قطاع الدراسات العليا فى جامعات أسيوط ، سوهاج ، المنيا ، جنوب الوادى ، وأسوان .

وقال الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الاحتفال ببدء هذه المرحلة من برامج الاتحاد الأوروبى هو امتداد لما سبق من جهد متصل فى تطوير نظم التعليم والبحث العلمى فى ، موضحاً أن المراحل السابقة من برامج الاتحاد الأوروبى منذ عام 2002 وحتى الآن أسفرت عن العديد من المشروعات التى استفادت منها جامعة أسيوط وأكثر من 13 جامعة مصرية أخرى، ذلك إلى جانب عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى، متمنياً توسيع مجالات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق مزيد من التطوير متمنياً أن تؤتى تلك المشروعات ثمارها و تواصل إسهامها الحقيقى والفعال فى نهضة التعليم وتقدمه .

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر الشايب مستشار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ومنسق مشروعات الاتحاد الأوروبى أن المؤتمر يأتى فى إطار حرص المفوضية الأوربية على المساهمة فى منظومة البحث العلمى والتعليم العالى فى مصر، كما يسهم فى عرض البرامج التى يعمل بها الاتحاد الأوروبى، والتى تم تنفيذها فى مصر من خلال وزارة التعليم العالى، ومن أهمها برنامج "ايراسموس " و برنامج "تيمبوس " والتى تهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع دائرة الاهتمام والتعاون بين الاتحاد الأوروبى والدول المحيطه به، كما قدمت تلك البرامج نحو 179 ماجستير ومنح علمية للطلاب الجامعيين والباحثين.

أعلن الشايب عن استحداث برنامج جديد وهو ايراسموس بلس بميزانية 19 مليون يورو وهو برنامج جديد الهدف منه زيادة معدلات التطور والارتقاء داخل منظومة التعليم العالى .

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