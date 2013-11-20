قيادى بالوفد: بيع أرض مصنع الغزل بكفر الشيخ مخالف للقانون

أكد علاء الوشاحى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى قرر تأجيل مزاد بيع 400 ألف متر من أراضى مصنع الغزل لـ25 نوفمبر الجارى، عقب نشر "اليوم السابع" اتهام المسئولين بإهدار مليار جنيه فى عملية البيع، والتى حددت ثمن المتر ب 6آلاف جنيه برغم أن سعر المتر فى الأرض 30ألف جنيه، كما أن البنك اشترط أن يكون المشترى واحد فقط .

وأضاف الوشاحى أن شركة الغزل والنسيج بكفر الشيخ التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج لا تمتلك سند الملكية للأرض لأنها أملاك دولة.

وأشار الوشاحى أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه كما أن نصوص المواد 1و3و4من القانون رقم 31لسنة 1984م والمادتين 1و2 من قرار رئيس الوزراء رقم 857لسنة 1985بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة من واضعى اليد عليها والمادة 29من قانون الحكم المحلى رقم 43لسنة 1979م والمواد 8و17و18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء إلى بالتصديق عليه ممن يملكه، وللمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

وطالب الوشاحى المستشار محمد عزت عجوة المحافظ الحالى ضم الأرض من أملاك الدولة للمحافظة لعمل مشاريع استثمارية، أو إسكان متميز عليها وحجبها عن الانتهازيين من طالبى الشراء والمستغلين لقوت الشعب المصرى.